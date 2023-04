Supermercado de Canoas é autuado pelo Procon

O Procon de Canoas autuou um supermercado, localizado no Centro da cidade, por irregularidades relacionadas a comercialização de produtos. A ação foi realizada na terça-feira (12), após o órgão receber uma denúncia.

De acordo com o Procon, a fiscalização identificou diversas irregularidades contra o estabelecimento, entre as quais a comercialização de produtos com o prazo de validade vencido e a exposição de produtos sem o prazo de validade, ou com os mesmos inelegíveis. Além disso, os fiscais constataram, ainda, produtos deteriorados, alterados, avariados, corrompidos, em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação. Após a verificação, uma funcionária responsável pelo local optou por descartar os produtos irregulares na frente dos fiscais.

Durante a ação, o Procon também verificou o funcionamento dos leitores ópticos e de precificação. Contudo, nenhuma irregularidade foi encontrada nesta etapa da fiscalização. "É de suma importância que o consumidor esteja sempre atento ao prazo de validade dos produtos, evitando assim consumir alimentos que possam causar danos à saúde", pontua a diretora do Procon de Canoas, Taís Marques. Após receber o auto de infração, os responsáveis pelo supermercado terão um prazo de 20 dias para apresentar sua defesa por escrito.