Prefeitura de Imbé vai implementar processos eletrônicos

A prefeitura de Imbé pretende dar um importante passo rumo à modernização e eficiência dos serviços oferecidos à comunidade. Técnicos de diferentes áreas do governo participaram de uma reunião, que avançou o trabalho de implantação do processo eletrônico na administração pública do município. O projeto-piloto terá início na Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento Estratégico, agilizando ainda mais procedimentos relacionados a projetos urbanos, como aprovação, regularização e desmembramento.

Com o novo sistema, todos os processos que tramitam nos órgãos do governo serão digitalizados e tramitarão eletronicamente, eliminando a necessidade de impressão de documentos em papel e agilizando a análise e aprovação dos mesmos. Além disso, a implantação do Processo Eletrônico possibilitará a redução de custos com materiais de escritório, transporte de documentos e armazenamento físico, contribuindo para uma gestão mais econômica e sustentável dos recursos públicos.

Conforme o prefeito Ique Vedovato, a implantação dessa nova tecnologia tem como meta agilizar ainda mais os serviços oferecidos à comunidade, permitindo que os munícipes possam realizar seus protocolos de forma eletrônica e agilizando procedimentos burocráticos. "Estamos comprometidos em buscar constantemente formas de tornar o serviço público mais eficiente e acessível à população. Com a implantação do Processo Eletrônico, estamos dando um importante passo nesse sentido, proporcionando mais agilidade e economia", afirma Ique.