Condesus apresenta plano de turismo para 14 municípios

A diretoria do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Região dos Campos de Cima da Serra (Condesus) lançou o Plano Regional de Turismo. O ato ocorreu em Porto Alegre, na Secretaria Estadual de Turismo. O documento apresenta 32 metas que deverão ser alcançadas até 2025 no que se refere ao desenvolvimento desta atividade econômica na região. O plano foi elaborado com a participação de representantes dos 14 municípios consorciados com a coordenação da consultora de turismo Ivane Fávero, contratada por meio de uma parceria com o Sebrae.

O plano foi estruturado com base em quatro eixos estratégicos - estruturar, qualificar, promover e monitorar. A partir disso foram definidas ações para fomentar o desenvolvimento do turismo regional. De acordo com a coordenadora da Câmara Setorial do Turismo no Condesus Adriana Varella, entre os objetivos do plano estão o de ter a região consolidada como destino turístico, sendo reconhecida nacionalmente, ter mão-de-obra qualificada dos trabalhadores tanto do setor público como da iniciativa privada criar rotas e roteiros intermunicipais, entre outros objetivos.

O turismólogo do Condesus, Éverton Felipe Kaizer, acrescenta que no plano estão identificados os fatores críticos ao sucesso, bem como, as forças e fraquezas de cada um dos eixos estratégicos e as metas a serem alcançadas. "Para cada eixo existem ações, os responsáveis, prazos, recursos e o nível de prioridade", afirma. Fazem parte do Condesus 14 municípios, dentre eles Bom Jesus, Cambará do Sul, Campestre da Serra, Capão Bonito do Sul,Esmeralda, Ipê, Jaquirana, Lagoa Vermelha, Monte Alegre dos Campos, Muitos Capões, Pinhal da Serra, São Francisco de Paula, São José dos Ausentes e Vacaria.