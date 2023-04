Parobé terá sistema com 28 câmeras de monitoramento

A prefeitura de Parobé está concluindo a instalação do sistema de câmeras de monitoramento em pontos estratégicos da cidade. A instalação das câmeras pretende intensificar o monitoramento das vias públicas, e das entradas e saídas do município.

São 28 câmeras fixas que estão espalhadas por diversos pontos da cidade, entre eles rotatórias de acesso ao município, praça central, entre outros. Os equipamentos serão interligados à central de monitoramento da Brigada Militar e devem entrar em operação nas próximas semanas.

As câmeras de quatro megapixels com zoom de 32x possuem abarcamento de tecnologia para reconhecimento de placas e de rostos, possibilitando o uso dessas tecnologias futuramente conforme o software que estiver sendo utilizado. A instalação das câmeras conta com investimento de mais de R$ 300 mil de recursos próprios do município.