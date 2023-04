Roteiro turístico de Caravaggio será atualizado na Serra

Técnicos das secretarias de Turismo dos cinco municípios, que fazem parte da Rota Caminhos de Caravaggio, reuniram-se com a empresa de consultoria contratada para a atualização do Guia do Peregrino e criação do Guia do Cicloturista do roteiro. As equipes realizaram um trabalho de campo para validação dos trechos da rota, que vão receber melhorias.

A Rota Caminhos de Caravaggio começou a ser desenvolvida em 2016 e em 2019 já começou a receber caminhantes de várias partes do Brasil e até do exterior. Milhares de pessoas já percorreram a pé os 200 quilômetros passando pelos municípios de Gramado, Canela, Nova Petrópolis, Caxias do Sul e Farroupilha. Nesse período, empreendimentos surgiram nos trajetos e serão acrescentados ao material de divulgação da Rota e ao Guia do Peregrino.

Durante o trabalho de campo, algumas famílias receberam a visita do grupo, que foi surpreendido com várias histórias de como a rota turística mudou positivamente a vida de algumas dessas pessoas. As famílias começaram a receber os peregrinos de maneira informal e em pouco tempo passaram a ter um negócio que complementa a sua renda e que trouxe, muito além da questão financeira, novos projetos, metas e até propósitos de vida. Agora, com esta etapa de validação dos trajetos pelos cinco municípios realizada, a empresa contratada para a atualização do Guia do Peregrino e criação do Guia do Cicloturista, trabalhará nos próximos meses nesses materiais que serão desenvolvidos segundo normas a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).