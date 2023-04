Parque da Festa da Uva terá uso otimizado em Caxias do Sul

A possível concessão do Parque da Festa da Uva, em Caxias do Sul, à iniciativa privada começa a ganhar contornos mais sólidos, a partir das primeiras impressões sobre o que pode ser modificado na atual estrutura do ativo. O prefeito Adiló Didomenico reuniu-se com representantes do consórcio Novos Pavilhões, organismo que se candidatou a apresentar estudo por meio do Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI), elaborado pela Prefeitura de Caxias do Sul. Como demandas prioritárias na estrutura, elencou melhorias nas condições das coberturas, investimento em climatização dos pavilhões e qualificação das réplicas de Caxias do Sul, bem como do Centro de Eventos.

O prefeito assinalou que há muito tempo o espaço é subutilizado, com atividades concentradas, basicamente, nos fins de semana, e durante dois momentos do ano, quando se realizam, de forma alternada, a Festa Nacional da Uva e a Festa das Colheitas, e Mercopar. "Existe potencial muito grande para explorar atividades culturais, turísticas de lazer e negócios e econômicas, assegurando sustentabilidade financeira à empresa", definiu.

Ainda lembrou que a área total contempla um espaço de mata nativa de seis hectares, atualmente sem uso, localizada no lado oposto na Rua Ivo Remo Comandulli. "É um espaço interessante para trilhas e alocação de entidades que trabalham com o meio ambiente", sugeriu. Ao expor que ao município faltam recursos para execução das melhorias necessárias, reforçou que a concessão se torna benéfica para a comunidade.

O diretor de projetos da SPIn Soluções Públicas Inteligentes, Vitor Antunes, uma das empresas que formam o consórcio estruturador do projeto, informou que será realizada uma pesquisa junto à comunidade para levantar sugestões e opiniões sobre formas de ocupação do parque - à semelhança do procedimento adotado na estruturação da PPP da Maesa, quando foram ouvidos mais de 400 caxienses na fase de modelagem. Na projeção de Antunes, até junho será entregue o estudo propondo soluções estratégicas para que a Prefeitura defina o melhor modelo para o parque.

As sugestões preliminares, que estão sendo avaliadas em grupos restritos de diferentes setores da comunidade, foram apresentadas virtualmente pelo arquiteto Matias Vazquez, do escritório Vazquez Arquitetos. Juntamente com a Plantar Ideias, o escritório é responsável pela modelagem arquitetônica do espaço. "Trabalhamos com o objetivo de conciliar atividades de lazer e negócios para o futuro do parque", complementou o prefeito.