Prefeitura realiza a inauguração de UBS em Esteio

Um dos mais populares religiosos da história esteiense está emprestando seu nome para o novo equipamento público de saúde da cidade. Localizada junto ao Parque Galvany Guedes, no Bairro Jardim Planalto, a Unidade Básica de Saúde (UBS) Padre André Carbonera foi inaugurada nesta terça-feira (11) em uma solenidade com a presença de autoridades municipais e de parentes do sacerdote nascido em Nova Prata, na Serra Gaúcha, e que por muitos anos fez parte do dia a dia de Esteio.

Com área total de 507 metros quadrados, a UBS tem dois consultórios médicos, um odontológico e um ginecológico. Além disso, conta com áreas necessárias para a prestação de serviços, como ambulatório, sala de curativos, sala de vacina, sala de espera e acolhimento, sala de expurgo e sala de esterilização, bem como espaços administrativos, para reuniões, para descanso de funcionários, almoxarifado e banheiros com acessibilidade, entre outros.

O posto de saúde foi instalado no prédio onde antigamente funcionava a Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana, que passou por uma ampla reforma. Entre as intervenções, foram realizadas a troca de todas as esquadrias internas e externas, do piso e do forro; instaladas divisórias de gesso, sanitários e novas redes hidráulica, elétrica e lógica; e construída uma área coberta. O prédio recebeu novas pinturas, externas e internas, e também foi cercado com tela. Foram investidos R$ 490,2 mil na reforma. Além disso, foram investidos mais R$ 135 mil em equipamentos e materiais.

A UBS Padre André Carbonera passa a atender cerca de metade da população hoje referenciada na unidade Jardim Planalto. Para isso, duas equipes de Estratégia de Saúde da Família serão alocadas na nova unidade (equipes Boqueirão e Das Américas). As outras duas (Santo Inácio e Jardim Planalto) continuarão no antigo posto de saúde. Ao todo, serão 20 profissionais atuando na nova UBS.