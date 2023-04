Escolas de Passo Fundo recebem kits esportivos

o secretário do Esporte e Lazer, Danrlei de Deus, esteve em Passo Fundo, no Ginásio Poliesportivo Jabuticabal, onde foram entregues kits esportivos e materiais tradicionalistas, nesta terça-feira (11). No município, foram 164 projetos contemplados pelo edital, em um investimento de R$ 261 mil, realizado pela Secretaria do Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul, em parceria com a Central Única das Favelas (Cufa) de Frederico Westphalen.