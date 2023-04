Obras para a revitalização do Porto Histórico, em Rio Grande, avançam

As obras que darão cara nova a região do Porto Histórico do Rio Grande seguem em ritmo acelerado. De acordo com o titular do Gabinete de Programas e Projetos Especiais, Gilberto Arabidian, a descoberta de um cais, em frente ao Museu da Cidade do Rio Grande, teve um pequeno impacto no andamento, mas as atividades tiveram sequência de forma paralela.

"De modo geral, está indo bem, a obra está evoluindo. Esperamos manter o cronograma original e entregar à comunidade no prazo", afirma. A expectativa é de que a revitalização, iniciada em 6 de fevereiro, seja concluída em 12 meses, ou seja, até janeiro de 2024.

A respeito do primeiro trecho, onde foi encontrado o cais, ainda não há uma solução que permita a continuidade da obra e o início da pavimentação. De acordo com Arabidian, tanto esse trecho, entre as ruas Andradas e Ewbank, e o segundo, entre Ewbank e Benjamin Constant, já estão com a drenagem praticamente concluída. Esse segundo trecho, inclusive, receberá o início da repavimentação nos próximos dias. Assim, as ações de drenagem avançam um pouco mais, chegando à quadra entre Benjamin Constant e Travessa Afonso.

A obra de revitalização do Porto Histórico fará da rua Riachuelo e dos pavilhões ali localizados um novo ponto turístico da cidade. O local, que hoje é pouco utilizado, será transformado em uma área de lazer completa para receber a população.

Após reformados, os pavilhões poderão ser utilizados para a instalação de estabelecimentos comerciais que, ao lado dos museus históricos, farão do local um ponto de encontro para os rio-grandinos. O projeto prevê também a construção de uma ciclovia e instalação de bancos, bem como um amplo trabalho de paisagismo que fará do local um cartão postal da cidade.

A proposta de revitalização do Porto Histórico foi contemplada no programa Avançar no Turismo, do governo estadual. Para a execução da obra, o Executivo estadual realizou um aporte de R$ 2,5 milhões, e a prefeitura fica responsável por uma contrapartida no valor de R$ 450 mil.