Escolas municipais de Santa Maria passarão a ter botão do pânico

Em até 30 dias, a prefeitura de Santa Maria vai concretizar a iniciativa de ampliar a segurança nas escolas da rede municipal, com a instalação de botões de pânico nas 80 instituições de ensino. O prefeito Jorge Pozzobom participou de reunião no Centro Integrado de Operações de Segurança Pública de Santa Maria (Ciosp-SM) para entender mais sobre o funcionamento dos botões.

"Além das rondas feitas pela Guarda Municipal nas escolas e das câmeras de videomonitoramento, agora, as escolas também terão o botão do pânico. Mais uma forma de garantir conexão com nossos órgãos de segurança, para dar mais tranquilidade aos funcionários, alunos e aos pais das nossas comunidades escolares", salienta Pozzobom.

Os botões serão instalados e monitorados por meio de suplementação de serviço pela empresa de vigilância, que já tem contrato com a prefeitura. Cada escola terá dois botões, um fixo e um móvel, que deverão ser acionados em caso de emergência. Quando o botão for pressionado, a Vigillare receberá imagens ao vivo da escola em questão e vai acionar o Ciosp-SM, que atenderá à demanda

A secretária de Educação, Lúcia Madruga, destaca que esta tecnologia amplia o trabalho da prefeitura nas escolas. "Este projeto é pensando há algum tempo e é uma continuidade do trabalho para garantirmos a segurança de nossas escolas. É a tecnologia sendo usada para agregar mais segurança para alunos, professores e funcionários da Educação. Sem falar que também vai levar mais informação às escolas, pois gestores das escolas passarão por capacitação com o pessoal do Ciosp", esclarece a titular da pasta.