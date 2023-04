Taquara Campo inicia festividades na sexta-feira

Começa na sexta-feira (14) a segunda edição do Taquara Campo, evento de comemoração ao aniversário de 137 anos do município. Para este ano, os ingressos para os shows de artistas locais e estaduais serão vendidos somente no local da festa, que será na sede campestre do CTG O Fogão Gaúcho. As entradas serão ao valor de R$ 10,00, para quem acessar o evento a partir das 20h30 da sexta-feira, e a partir das 19h no sábado (15) e domingo (16). Para a segunda-feira (17), a entrada será gratuita o dia todo.

Os ingressos do Taquara Campo poderão ser pagos em dinheiro ou em cartões de crédito e débito. De acordo com o diretor de Cultura, Rafael Tourinho, as entradas darão acesso livre a todo o parque de eventos, como o acesso aos shows, à arena de rodeio, à Expo Taquara, e a todos os demais locais atrativos da festa. "Temos a expectativa de reunir milhares de pessoas nos quatro dias de evento. Estamos empenhados em realizar uma grande edição para a comunidade", destaca.

Nos quatro dias de Taquara Campo, haverá estacionamento com segurança no local do evento, ao valor de R$ 15,00 por veículo. A quantia arrecadada será destinada para duas instituições do município, o Lar Padilha e o Instituto Vitória.

Todo o evento será na sede campestre do CTG O Fogão Gaúcho, com shows de artistas locais e estaduais, Festão Campeiro, Rodeio Artístico e Cultural e a 1ª Expo Taquara, das 10h às 22h, reunindo lojistas de Taquara. Também haverá a venda de itens de artesanato e da agricultura familiar de famílias da cidade do Vale do Paranhana.