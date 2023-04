Projeto no Rio dos Sinos inicia nova edição e envolve 21 municípios

Começou nesta semana mais uma edição do projeto social Feevale Educação Socioambiental na Bacia do Rio dos Sinos, promovido em conjunto pelo Consórcio Pró-Sinos e pela universidade. A aula inaugural contou com a presença do presidente do Pró-Sinos e prefeito de Sapucaia do Sul, Volmir Rodrigues.

No total, 94 professores e profissionais que atuam com educação ambiental, representando 21 municípios, estão participando do curso com o objetivo de tornar-se multiplicadores das ações de conscientização promovidas pelo Pró-Sinos junto às comunidades. Eles estarão aptos a desenvolver os temas relacionados ao saneamento básico nas escolas e nos demais grupos. Os municípios que contam com participantes no curso são Nova Santa Rita, Portão, Parobé, Esteio, Novo Hamburgo, São Francisco de Paula, Nova Hartz, São Leopoldo, Cachoeirinha, Sapucaia do Sul, Canoas, Araricá, Campo Bom, Estância Velha, Triunfo, Montenegro, Butiá, Taquara, Dois Irmãos, Três Coroas e Ivoti.

"É uma honra contar com a presença desse expressivo número de pessoas que irão levar às comunidades diversas informações relacionadas a temas como os cuidados e a preservação com a água, as formas corretas do descarte dos resíduos sólidos, entre outras questões relevantes para a conscientização ambiental no dia a dia dos municípios", destaca o presidente do Consórcio Pró-Sinos.

As próximas aulas, referentes aos módulos dois a cinco, estão agendadas para os dias 17 e 24 de abril e 2 e 8 de maio. Além disso, estão previstas atividades de campo e um encontro de boas práticas, respectivamente nos dias 15 de maio e 5 de junho, durante a Semana do Meio Ambiente, quando ocorrerá a conclusão das atividades. Ao longo do curso serão abordados, entre outros temas, a geomorfologia, a biodiversidade e a caracterização biogeográfica da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, além de questões ligadas à limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos, consumo sustentável, abastecimento de água, esgotamento sanitário e saúde pública.