Shopping de Pelotas promove desfile de outono e inverno

O Shopping Pelotas promove, nesta quarta-feira (12), uma noite para apresentar as principais tendências da estação outono-inverno 2023 em vestuário, calçados e acessórios. O Fashion Day Shopping Pelotas terá mais de 20 lojas na passarela e irá explorar o tema "Revele o seu estilo", estimulando cada convidado a pensar como se relaciona com a moda.

Os desfiles serão divididos em dois blocos: o primeiro às 19h e o segundo às 20h30, cada um com cerca de 60 minutos de duração. Entre os looks que vão subir na passarela, estarão desde opções para crianças e adultos até coleções femininas e masculinas com inspirações para todos os gostos e que logo em seguida já poderão ser encontradas nas lojas do shopping.

O evento terá uma área exclusiva próxima da passarela para os convidados acompanharem todos os detalhes. O público que não possuir convite para a área exclusiva poderá acompanhar gratuitamente pela parte externa do Espaço de Eventos. A produção dos desfiles será de André Guerra.