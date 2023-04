Número de endividados em Lajeado é o maior desde 2018

percentual que vem aumentando desde janeiro Ao registrar 17.258 CPFs com algum restritivo junto ao Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC), o índice de inadimplência no comércio de Lajeado se aproxima dos 27%, marca ultrapassada pela última vez em outubro de 2018, quando se alcançou 29,3%. Os dados obtidos pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Lajeado junto ao banco de dados da Boa Vista aponta que, atualmente, dos 64.182 CPFs ativos no município, 26,9% estão com alguma conta em atraso,, quando ele estava em 25,5%.

O movimento é contrário ao observado no Estado, onde depois de três meses de acréscimo, o número voltou a baixar e neste momento registra 29,9% (2.736.385 CPF's) contra os 30,1% apontados em março. Quanto ao perfil dos inadimplentes, a maioria em Lajeado segue sendo do sexo masculino (50,1%) na faixa etária dos 30 a 34 anos (18%) com renda entre um e dois salários mínimos (40,7%). Em âmbito estadual, a predominância fica entre as mulheres (50,8%), com idade superior a 65 anos (15,5%) e que recebem entre meio e um salário mínimo (40%).