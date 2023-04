Hospital de Erechim recebe 12 camas hospitalares para equipar a UTI

A Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim recebeu, após cumprir todas as etapas do processo licitatório, 12 camas hospitalares específicas para leitos de UTI. Foram investidos mais de R$ 200 mil para a compra dos equipamentos, valores oriundos de projetos apresentados a Secretaria Estadual de Saúde (SES), através do Programa Avançar na Saúde

De acordo com o diretor Executivo da fundação, Jackson Arpini, as camas elétricas são indicadas para repouso e tratamentos dos pacientes dentro do ambiente hospitalar. "Elas são desenvolvidas para acomodar os pacientes de forma segura e confortável, em situações que necessitem de internação, para tratamentos pré e pós-operatórios, recuperação, além de facilitar o trabalho dos profissionais envolvidos no restabelecimento dos pacientes, pela sua descrição técnica, com vários movimentos específicos e dados sobre a situação do paciente, como peso e outros", disse.

O hospital está na iminência de receber parecer favorável de outros projetos que foram protocolados aos entes parceiros.Para a direção da Casa de Saúde as parcerias são extremamente relevantes "Estamos de forma permanente apresentando projetos aos entes parceiros, para que possamos melhorar nossa estrutura física e de equipamentos, que necessitam pelo tempo de vida útil serem renovados", pontua Jackson Arpini.