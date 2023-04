Caxias do Sul inicia estudos para construir parque voltado aos animais

O prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico, assinou o contrato que dá a largada para a elaboração do projeto executivo da área do futuro Parque de Proteção Animal, localizada em Linha Luciana, antiga estrada para o Santuário de Caravaggio. Uma empresa de engenharia foi contratada para realizar o levantamento, com previsão de entrega para aproximadamente 45 dias.

"A causa animal é uma tarefa muito difícil, que exige muito amor e dedicação. Fizemos um grande avanço com a identificação de uma área bastante adequada para a instalação do futuro Parque de Proteção Animal. Vai muito além de um canil", declarou o chefe do Executivo.

Por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a administração pretende negociar a permuta da área onde está instalado o atual abrigo de animais, em São Virgílio da 6ª Légua. A ideia é que o interessado na aquisição do terreno se encarregue das obras para a instalação do novo complexo.

Se a operação tiver êxito, além de economizar recursos, o município também ganha o ritmo acelerado de uma construção conduzida pela iniciativa privada, que não necessita passar pelos trâmites e prazos licitatórios da esfera pública. A estimativa dos técnicos é de que, apenas com esta medida, o andamento do processo seja acelerado em quase dois anos. "O que precisamos agora é qualificar o projeto em valor para negociar com a construtora. Com o Parque de Proteção Animal, Caxias do Sul viverá um momento totalmente diferente na questão ambiental", complementou o prefeito Adiló Didomenico.

A área do futuro espaço de acolhimento de caninos e felinos, além de ampla, sem vizinhos nas proximidades e munida de fácil acesso, é lindeira a uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), que dará destinação correta aos dejetos dos animais por gravidade, sem necessidade de despesas com sistemas de bombeamento.

"O projeto será apresentado às Organizações Não-Governamentais (ONGs), a fim de garantir a discussão mais ampla possível, em busca de contribuições construtivas. Provavelmente, não agradaremos a todos, mas vamos escutar a todos, para tentar chegar a uma solução que agrade a maioria", revelou o secretário municipal de Meio Ambiente, João Uez.