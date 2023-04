Mudanças diminuem fila por remédios nas farmácias de Pelotas

As melhorias na distribuição de medicamentos pelas farmácias Municipal e do Estado, em Pelotas, vão completar um mês no dia 20 de abril, mas os resultados das mudanças já são sentidos pelos usuários, com o fim das longas filas de espera. O novo sistema de agendamento para a retirada de medicamentos ajudou a reduzir a espera. A projeção é que, em breve, os agendamentos comecem a ser estendidos, também, para as distritais.

Ao percorrer os espaços, que agora estão separados, e conversar com as pessoas que se encontravam no local, a prefeita, Paula Mascarenhas, enfatizou que o esforço e o planejamento do Poder Público já são visíveis na qualificação do atendimento. "Propusemos essa mudança com intuito de melhorar o serviço aos usuários e também aos servidores. Qualificamos, separando o atendimento do Estado e do Município, criamos o agendamento e já se vê outro cenário aqui, na frente da farmácia, sem filas. Estou muito feliz. Era o que nós queríamos e vínhamos trabalhando para isso" destacou.

Há 20 dias em funcionamento, o novo sistema já registra 240 atendimentos, uma média de 20 por dia, sem contar os agendamentos feitos sem o comparecimento do interessado, ou os casos indeferidos por algum problema no preenchimento do formulário. O número de horários por dia também foi ampliado para 91, garantindo mais possibilidades para o usuário.

Além do sistema de agendamento, outra importante mudança foi a separação e ampliação do espaço físico de atendimento direcionado às entregas de medicamentos de competência estadual (Atenção Especializada) que, agora, ocorrem, em prédio localizado na rua professor Araújo, 1.998, ao lado da Farmácia Municipal.