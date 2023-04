Caxias do Sul sedia encontra das Escolas de Governo

A cidade de Caxias do Sul vai receber, na sexta-feira (14), o segundo encontro das Escolas de Governo do Rio Grande do Sul. O evento é organizado pela Escola do Legislativo da Câmara de Vereadores e a Escola de Gestão Pública (EGP) da Prefeitura. O encontro inicia às 9h, no plenário da Câmara Municipal.

Durante a programação, destaque para diversas palestras, entre elas, "Inovação na Administração Pública: por onde começar?" e "O Papel e a Importância das Escolas de Governo na Gestão Pública". Na oportunidade também serão realizados tratando das iniciativas inovadoras das escolas e a apresentação de projeto da Escola Superior de Gestão e Controle Francisco Juruena, do TCE/RS.

Participante, em 2022, do 1º Encontro das Escolas de Governo do RS, realizado no município de Novo Hamburgo, na região metropolitana, a diretora da Escola do Legislativo da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, a vereadora Marisol Santos/PSDB, recorda que o evento estreita laços importantes com a troca de experiências entre as escolas, a apresentação de projetos e as palestras oferecidas. "Trazer a segunda edição para Caxias do Sul me deixa muito feliz e tenho certeza que a Escola do Legislativo da Câmara e a Escola de Gestão da Prefeitura terão muito a somar", completa Marisol.

Já para o secretário de Recursos Humanos e Logística, Ronaldo Boniatti, a pasta municipal tem em seu escopo a Escola de Gestão Pública (EGP), que atua com foco na formação e desenvolvimento dos servidores da Administração Direta do município. Conforme ele, o poder público é parte de um contexto social.

"Atualmente ele exige o aprimoramento de todos, inclusive dos agentes públicos, bem como a aproximação com a comunidade. O encontro é uma oportunidade para trocar experiências que permitem a evolução neste ambiente", completa Boniatti.