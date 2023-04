Prefeitura de Santa Maria abre licitação para obras da nova Avenida Perimetral

A prefeitura de Santa Maria lançou, nesta segunda-feira (10), o edital para a execução de infraestrutura urbana para a nova Avenida Perimetral, entre a Estrada de Pains e a divisa dos loteamentos Galápagos e Maringá. Os serviços fazem parte de um projeto, que já foi elaborado para a nova perimetral, que vai ligar a BR-392 até a Estrada de Pains.

A perimetral será realizada de forma conjunta entre a Prefeitura e a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan). O município fica responsável pela infraestrutura e a Corsan vai executar um emissário de esgotamento sanitário.

No trecho licitado, de aproximadamente dois quilômetros, espera-se, conforme o Contrato de Programa entre a Prefeitura e a Corsan, que o repasse da concessionária seja de aproximadamente R$ 24 milhões para a implantação dessa parte perimetral. Já o restante do investimento, cerca de R$ 2 milhões, deve partir da Prefeitura. O Executivo pretende, ainda, negociar contrapartidas com empreendimentos que devem ser construídos no entorno da perimetral.

"Esta obra vai trazer vários pontos de ocupação e desenvolvimento técnico e científico para aquela região. O acesso da região sul da cidade à Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) também será facilitado, bem como o acesso aos loteamentos que, atualmente, contam com apenas uma rota. São mais opções para a mobilidade urbana local", afirma o secretário de Captação de Recursos e Elaboração de Projetos, José Antônio de Azevedo Gomes.

A nova perimetral terá seis quilômetros de extensão com oito intersecções. A obra deve facilitar o deslocamento entre as regiões Sul e Leste de Santa Maria, principalmente, o tráfego de veículos O projeto de infraestrutura prevê quatro pistas, sendo duas em cada lado da perimetral, paisagismo e urbanização, iluminação pública, sinalização e segurança viária, ciclovias, uma em cada sentido da via, pavimentadas em concreto, passeios para pedestres em concreto e tráfego de ônibus, caminhões de coleta de resíduos e outros veículos.