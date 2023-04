Prefeitura de Canoas retoma projeto em que prefeito atende diretamente os cidadãos

O programa Prefeitura Aberta, um dos canais de comunicação direta de Canoas, com a população, foi retomado. Ao todo, 15 canoenses levaram suas demandas e sugestões para o Gabinete do Prefeito, diretamente com o chefe do executivo. Entre as principais pautas estavam demandas culturais, de saúde, transporte escolar, inclusão e demais casos particulares.

"Este é um importante espaço onde podemos ver alguns dos anseios dos canoenses e, sempre que possível, já encaminhar as melhores soluções. A retomada, não só desta, mas de todas as nossas Ferramentas de Participação são fundamentais para aprimorar o serviço público e garantir o melhor atendimento à população", destacou o prefeito Jairo Jorge.

O Prefeitura Aberta ocorre todas às segundas-feiras, com atendimento individual e direto com o chefe do Executivo Municipal. Para participar, os canoenses devem se inscrever a partir das 9h das sextas-feiras, no formulário que fica disponível no site da prefeitura. As primeiras 10 pessoas inscritas serão atendidas na segunda-feira seguinte.