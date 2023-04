Iniciativa em Lajeado pretende conscientizar sobre descarte correto de dejetos de animais

A Escola Estadual de Ensino Médio Presidente Castelo Branco (Castelinho), de Lajeado, e a Universidade do Vale do Taquari (Univates) recentemente estabeleceram parceria para envolver os estudantes de Ensino Médio. A ideia é que eles façam parte do desenvolvimento e na divulgação de uma campanha de conscientização sobre o descarte de dejetos de animais domésticos nas calçadas e áreas de lazer da cidade de Lajeado.

A campanha consiste em instigar os estudantes do Castelinho a buscarem informações para elaborar materiais de divulgação para a ação na disciplina Comunicação e Marketing. Os estudantes da Univates, nas disciplinas Programação Mobile e Projeto Integrador III dos cursos de Engenharia de Software e Engenharia da Computação, desenvolverão aplicativos móveis para registrar e alertar as ocorrências de dejetos em locais inapropriados.

A campanha está sendo desenvolvida por meio do compartilhamento de materiais entre os professores das disciplinas, Claimeri Pasa (Castelinho) e Alexandre Wolf (Univates). Este projeto com a parceria entre diferentes etapas da formação estudantil é um dos direcionamentos sugeridos pelo Novo Ensino Médio, com o intuito de valorizar o protagonismo estudantil, envolvendo os estudantes com assuntos de cunho social, cultural e de saúde pública, contribuindo e conscientizando a comunidade.

Para fundamentar as ações, os estudantes realizaram uma pesquisa, tendo identificado a falta de regulamentação no município de Lajeado para o recolhimento dos dejetos de animais de estimação por seus tutores. "Por isso verificou-se a importância da conscientização do recolhimento e posterior descarte. Quanto à regulamentação, foram realizados contatos para que a questão seja levada à Câmara de Vereadores para debate", destaca o professor Alexandre Wolf.

O projeto já está em andamento. Os estudantes identificaram outros problemas a serem resolvidos, como, por exemplo, o descarte de restos de cigarro e o descarte inadequado de latinhas, plásticos e outros materiais que prejudicam o meio ambiente.