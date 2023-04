Trecho da ERS-118, em Sapucaia do Sul, terá bloqueios

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes, informa que a ERS-118 contará com bloqueios no km 2,5, em Sapucaia do Sul, na terça (11) e na quarta-feira (12). Em razão da construção da passarela de pedestres no trecho, ocorrem interdições nas pistas centrais, das 7h30 às 12h.