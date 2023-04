Entorno do Mercado Público de Santa Rosa terá estacionamento

O prefeito de Santa Rosa, Anderson Mantei, assinou a ordem de início para mais uma obra no entorno do Mercado Público. Será construído um estacionamento na Praça 10 de Agosto, de acordo com o projeto. O investimento será de R$ 789.3 mil. O prazo para execução é de 150 dias.

Também estão sendo realizadas obras nas ruas do entorno da Feira. A rua Teixeira Mendes, entre a avenida Rio Branco e a rua Duque de Caxias, está recebendo recapeamento asfáltico. Recentemente também foi dada ordem de início para uma obra de drenagem pluvial ao lado do Mercado Público.

No ano passado foi feito recapeamento asfáltico e também estacionamento e pavimentação com piso intertravado, drenagem, passeio público, rampas de acessibilidade para pessoas com deficiência e idosos, iluminação, enleivamento e meio-fio e sarjeta, "São melhorias que estão facilitando a mobilidade urbana e o tráfego de veículos nesse local que é de grande fluxo", destaca Anderson.

O prefeito destaca também que todas essas ações fazem parte de um grande projeto, "Estamos realizando obras no interior e em todas as comunidades de nossa cidade. Queremos Santa Rosa com uma infraestrutura de qualidade. No entorno da Feira já foi investido mais de R$ 2 milhões em uma região central que todos utilizam e estão sendo beneficiados", disse.