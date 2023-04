Rio Grande estuda medidas para reativar desfiles de Carnaval no sambódromo

Integrantes do Grupo de Trabalho da Prefeitura de Rio Grande estiveram reunidos no Sambódromo do Centro Municipal de Eventos para detalhar o planejamento da estrutura, visando resgatar os desfiles das escolas de samba do carnaval histórico da cidade. A ideia é que a estrutura volte a receber o evento em 2024.

Na ocasião, foram levantados pontos de melhorias, necessidades para a realização do evento tanto em termos de instalações, material, mão-de-obra, pessoal e outros detalhes importantes para elaboração do projeto em busca de incentivo cultural e financeiro. "O retorno do Carnaval de rua na cidade é um antigo desejo das escolas de samba e de toda a comunidade carnavalesca, que entendem a necessidade dessa retomada, já que temos entidades em plena atividade, sem apresentação há sete anos. A disputa, competição e o envolvimento de todos é o combustível para resgatar o carnaval da nossa cidade, que já foi destaque estadual", disse o integrante do GT e representante da comunidade, Ramão Freitas.

Segundo ele, são necessários investimentos no Sambódromo e principalmente recursos para as entidades carnavalescas. O secretário Cultura, Esporte e Lazer, Luis Henrique Drevnovicz, informou que a pasta pretende lançar em breve uma chamada pública para as escolas que se mantém ativas, com identidade jurídica em dia e que tenham interesse em fazer parte do projeto.