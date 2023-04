Escolas de Santa Cruz do Sul terão botão do pânico via aplicativo

A Prefeitura de Santa Cruz do Sul irá disponibilizar a instalação de um sistema para acionamento de botão de pânico, por aplicativo, nas 47 escolas da rede municipal de ensino infantil e fundamental. A medida, anunciada pelo município, pretende aumentar a segurança nos locais, que já contam com 94 câmeras de videomonitoramento 24 horas com reconhecimento facial e comunicação integrada com a Guarda Municipal.

Conforme o secretário municipal de Segurança e Mobilidade Urbana, Valmir José dos Reis, o aplicativo possui um botão de pânico que, em caso de emergência, pode ser acionado por professores e servidores cadastrados. "Ele emite um alerta no nosso Centro Integrado de Comando e Controle e serão acionadas nossas equipes da Guarda Municipal e das demais forças de segurança da cidade para irem até a escola. Santa Cruz está investindo pesado em tecnologia e servidores, com um trabalho de ponta".

De acordo com Reis, nos próximos dias será divulgado um cronograma de implantação nas escolas, que envolve treinamento das equipes. Além das municipais, a iniciativa do botão de pânico também será oferecida para as instituições de educação infantil conveniadas. O município planeja ainda a instalação das câmeras de videomonitoramento com reconhecimento facial nas conveniadas.