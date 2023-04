Licitação para obra de escola é destravada em Caxias do Sul

A realização de um pedido da comunidade do Loteamento Campos da Serra, em Caxias do Sul, ganhou novo capítulo. Após uma série de percalços de caráter judicial e administrativo, serão abertos os envelopes do edital de chamamento público - publicado em 24 de março - para a construção da escola de Ensino Fundamental (EMEF), que atenderá a região. O evento ocorre na segunda-feira (17).

As empresas que se credenciarem serão selecionadas pelo município e posteriormente, contratadas pela Caixa Econômica Federal (CEF) para o cumprimento do contrato. O prazo para a tramitação desta etapa do processo está estimado em cerca de 90 dias.

A expectativa é de que a obra tenha início já em 2023 com investimento total orçado em R$ 10 milhões. Cerca de R$ 4,6 milhões vêm do governo federal e os aproximados R$ 5,4 milhões restantes serão garantidos pelo município. O projeto contempla um prédio com capacidade para aproximadamente 600 estudantes, distribuídos em 11 salas de aula, biblioteca, laboratório de informática, ambiente para atendimento educacional especializado, sala de artes, refeitório, auditório e pátio coberto, em uma área de aproximadamente 2,5 mil metros quadrados.

A questão já estava - e continua - judicializada, mas o maior entrave residia no fato de que, conforme interpretação do governo federal, o município somente poderia aportar uma contrapartida corresponde a 20% do total de recursos que seriam destinados pelo governo federal, o que não atendida às necessidades da região. Buscou-se então, judicialmente, autorização para empenho de recursos próprios, a fim de assegurar a construção da escola com posterior ressarcimento pelo governo federal ou a permissão para atualizar os valores que se encontravam defasados ou ainda, a majoração do percentual de contrapartida.