Planta de origem indiana será usada para tentar diminuir incidência do mosquito da dengue em Garibaldi

O município de Garibaldi está apostando em um método sustentável para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti na região. A crotalária, uma planta originária da Índia, está sendo plantada em áreas da cidade com o intuito de conter o avanço da dengue, comum nesta época do ano. A equipe de controle da doença vem plantando as sementes em lugares estratégicos, além de locais propícios à proliferação do mosquito, como beiras de riachos, açudes e áreas verdes.

A planta é geralmente usada como adubo verde em plantações e também no controle de pragas. A flor, de coloração amarela, exala um odor que atrai as libélulas, predadoras naturais do mosquito Aedes aegypti. "A larva da libélula se alimenta da larva do mosquito da dengue e a libélula adulta se alimenta do próprio mosquito. Por isso, acredita-se que pode reduzir o número de mosquitos, já que a libélula deposita seus ovos em locais de difícil acesso, como o Aedes", esclarece o coordenador do Programa de Endemias, Carlos Veiga. A planta tem um rápido ciclo de crescimento, suas sementes levam de três a quatro meses para florescer. De porte médio, pode atingir de um a dois metros e meio de altura.

A cidade da Serra gaúcha não registra casos positivos de dengue. Para evitar a doença, a secretária de Saúde, Clarisse Lagunaz, reforça que as ações de prevenção necessitam ser mantidas. "Precisamos estar atentos aos objetos depositados nos quintais, piscinas, caixa d'água abertas, vasos de plantas, pneus, entre outros, que ficam com água acumulada. A crotalária vai ajudar no combate à infestação, mas os cuidados nas residências devem ser redobrados", destaca.