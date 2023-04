Pelotas lança aplicativo para estimular bem-estar de jovens

A prefeitura de Pelotas apresentou, na semana passada, o aplicativo Fico Bem, que tem como objetivo auxiliar no fortalecimento mental e bem-estar dos adolescentes. A ferramenta está sendo oferecido gratuitamente aos estudantes da rede municipal de educação com idades entre 13 e 18 anos.

O programa é baseado na psicologia positiva e apoiado nos conceitos de autoestima, autoconfiança e autoimagem. O ambiente do app possui espaço específico para o usuário criar novos hábitos, com metas e incentivo constante para não desistir de atingir os objetivos a que se propõe. O software foi idealizado e desenvolvido pelo pelotense Carlos Alberto Reis Braga, o Carlinhos, enquanto ainda estava Ensino Médio, com a motivação de superar seus próprios desafios, melhorar hábitos e fortalecer a mente, em busca do equilíbrio emocional.

O app possui módulo de interatividade entre os jovens, onde eles podem compartilhar suas experiências e vivências, uns com os outros, anonimamente. Também oferece um diário digital no qual é possível registrar emoções e vivências. Apresenta, ainda, uma área de avaliações baseadas em escalas cientificas próprias para jovens, na qual os usuários podem desenvolver o autoconhecimento.

A coordenadora da Rede Materna Intanto-Juvenil da Secretaria de Saúde (SMS), Carmem Viegas conta que há algum tempo uma equipe vem trabalhando com os desenvolvedores do aplicativo para adaptá-lo às necessidades municipais. "Os usuários poderão conversar com outros adolescentes, receber informações e buscar alternativas para problemas comuns da idade, tudo pelo meio mais aceito e utilizado por eles o celular", explica.

Todo o conteúdo disponível é supervisionado por uma psicóloga e as escolas cadastram os alunos com os dados da matrícula, a partir disso os estudantes estão aptos a baixar e utilizar o aplicativo. O sigilo do que é dito no ambiente do app é garantido, mas conta com um filtro com palavras-chave, para evitar bullying e outras situações de violência.

A secretária de Saúde, Roberta Paganini, enfatizou o pioneirismo da Prefeitura de Pelotas, a ser a primeira a adotar o aplicativo com linguagem jovem, que oferece suporte emocional, em uma parceria entre saúde e educação e, que agora começa a ter seu uso avaliado por escolas em Portugal. "Criar jovens com senso de coletividade, para uma área como a saúde mental de adolescentes, que vivem uma fase muito difícil, vai ajudar a desenvolver adultos mais saudáveis, que constituirão famílias mais saudáveis e farão uma sociedade mais saudável", avalia.