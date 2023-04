Passo Fundo cria programa de resíduos sólidos

A Prefeitura de Passo Fundo lançou o programa Cidade Limpa. A iniciativa vai envolver o poder público, empresas, entidades e a população na conservação de Passo Fundo com uma série de ações que têm como foco principal o descarte correto de resíduos sólidos.

Entre as ações iniciais do programa, estão a ampliação da coleta de resíduos, que passará a acontecer diariamente, também nos domingos e feriados; a coleta orgânica e seletiva duas vezes ao dia; a divulgação de horários destes serviços no Aplicativo Cidadão On-line Passo Fundo; a extensão da área conteinerizada; e um ecoponto móvel. Além disso, deverão ser desenvolvidas atividades para informar e sensibilizar a comunidade acerca do descarte de resíduos.

O diálogo com diferentes setores que atuam no meio ambiente, em programas sociais, na limpeza e manutenção da cidade serviu de base para a consolidação do programa. As ações partiram de um diagnóstico de desafios discutidos durante o Fórum Cidade Limpa, realizado pela Prefeitura em março.

Ao falar sobre o programa, o prefeito Pedro Almeida defendeu a importância de haver um comprometimento coletivo em prol da limpeza e que atente à proteção do meio ambiente. "O Cidade Limpa une serviços, conscientização e educação com iniciativas a curto, médio e longo prazo. É um desafio grande, mas temos potencial para trabalhar este tema junto com toda a sociedade. Quem ganha somos todos nós, que teremos uma cidade mais limpa, mais bonita e que descarta os seus resíduos adequadamente", disse.

De acordo com o prefeito, todas as ações iniciais deverão ser cumpridas em 2023. Para o coordenador da Agenda 21, Ademar Marques, o programa e a participação social em iniciativas que tratam do descarte correto e da limpeza urbana são instrumentos importantes para a defesa e a proteção do meio ambiente. "E não se trata apenas de pensar na preservação ambiental, mas também em tudo o que está inserido neste assunto. O desafio de manter a cidade limpa tem reflexos na saúde, na cidadania e em todos os setores", comentou ele.