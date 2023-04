Venezuelanos atingidos por incêndio recebem auxílio em Canoas

A Defesa Civil de Canoas entregou móveis, eletrodomésticos e alimentos para três famílias de venezuelanos que residem na cidade. A ação ocorreu na rua Novo Hamburgo, bairro Mathias Velho, e contemplou 12 pessoas.

Conforme o órgão, a medida foi necessária em virtude da residência em que os imigrantes viviam, no bairro Harmonia, ter sido atingida por um incêndio na semana passada. Na ocasião, os moradores perderam todos os pertences.

"Prestamos esta assistência para que estas 12 pessoas, divididas em três famílias, possam voltar à normalidade o mais rápido possível. Na ocasião, entregamos móveis de casa e cozinha, fogão, televisão, camas, além de alimentos e roupas de cama e vestuário", destacou o coordenador da Defesa Civil de Canoas, Igor Silveira de Souza.

Já a coordenadora de Igualdade Racial e Imigrantes, Ednea Paim, afirmou que a troca de informações entre as coordenadorias foi crucial para o atendimento e entrega dos itens. "Ficamos muito felizes com essa ação conjunta, pois são Imigrantes que estão longe da sua pátria e família e que perderam tudo que conquistaram com muito trabalho", pontuou.

Integrante de uma das três famílias que dividiam a residência atingida pelas chamas, a fiscal de loja, Magnólia Guaipo, relatou a situação difícil vivida pela família dela e dos seus conterrâneos. Ela também aproveitou para agradecer a atenção e o auxílio que a Defesa Civil prestou.

"Foi muito ruim pois quando chegamos em Canoas não tínhamos filhos. Agora, com crianças pequenas, foi um cenário mais difícil do que quando chegamos ao Brasil sem nada. No entanto, temos o pensamento típido de todos os venezuelanos: pensar positivo e para frente. Não podemos ficar chateados", disse.