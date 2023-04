Santa Maria será sede de torneio internacional de padel

A cidade de Santa Maria será sede do A1 Padel - Open Brasil, de terça-feira (11) a domingo (16), evento mundial da modalidade esportiva. O torneio é promovido pelo Complexo Esportivo e Lazer SM (Cesla) e ocorre no Clube Recreativo Dores com atletas do mundo todo.

Pela parceria entre Executivo Municipal e Cesla, o padel passa a integrar os Jogos Escolas de Santa Maria (Jesma) a partir deste ano. Para incentivar os alunos da Rede Municipal de Ensino (RME) a conhecerem mais da modalidade esportiva, ingressos gratuitos ao A1 foram distribuídos aos estudantes pela pasta municipal.

"Este evento de padel é um divisor de águas em Santa Maria no sentido de estabelecer a cultura deste estabelecer mais esporte aqui na cidade, já que é um evento de porte internacional. Esta é uma modalidade que teve e segue tendo um crescimento constante no município, e no mundo. A partir do A1 Padel em Santa Maria, também vamos ampliar o Jesma com a inclusão do padel nas competições. Esperamos também que logo possamos ter uma escola deste esporte na cidade que atenda os alunos das nossas escolas municipais", pontua o secretário de Esporte e Lazer, Gilvan Ribeiro.

Segundo a organização do evento, Santa Maria foi escolhida para sediar o A1 Padel por contar com ótima infraestrutura e grande número de quadras desta prática esportiva. O torneio já passou por países como Panamá, Portugal, Argentina, Espanha, México, Paraguai e África do Sul. Serão 24 duplas nas quadras no A1 Padel - Open Brasil entre 11 a 16 de abril.