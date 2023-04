Hospital de Santa Cruz do Sul inicia obras para ampliação

O Hospital Santa Cruz (HSC) e a Câmara Municipal de Vereadores de Santa Cruz do Sul realizaram, no fim da semana passada, uma solenidade para marcar o início das obras de ampliação e reforma da Unidade de Pronto Atendimento SUS / Urgência e Emergência (PA) da casa de saúde. Mais de R$ 1,5 milhão dos recursos foram repassados pelo legislativo, oriundos das sobras de orçamento dos anos de 2021 e 2022, além de um aporte da Prefeitura de Santa Cruz do Sul previsto no orçamento de 2023.