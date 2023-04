Em novo estágio, mais 10 quilômetros de locais em Pelotas recebem lâmpadas de LED

As duas pistas da praça 20 de Setembro e da avenida Duque de Caxias, além do canteiro central, estão em plena mudança do sistema convencional de iluminação pública para luminárias de LED em Pelotas. A obra se estende da rua Professor Araújo até o entroncamento com a BR-116, totalizando, somados os dois lados, 10,6 quilômetros de extensão.

A execução do projeto transcorre sob responsabilidade da Prefeitura de Pelotas, com acompanhamento técnico da Secretaria de Planejamento e Gestão. De acordo com o projeto, serão instaladas 539 luminárias de LED com potência de 200 watts, além de braços, fiação e relés. O investimento na mudança do sistema de iluminação pública é de mais de R$ 901 mil, com recursos do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE).