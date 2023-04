Avançam obras de reforma do prédio do SAE em Novo Hamburgo

A reforma do prédio que abrigará o Serviço de Atendimento Especializado (SAE), no Centro de Novo Hamburgo, está recebendo as estruturas de ferro que servirão de base para o futuro telhado. A obra começou em outubro do ano passado e teve um período de limpeza do espaço e a demolição de parte da estrutura existente.

Anteriormente, a prefeitura realizou um completo levantamento das condições estruturais do prédio e das necessidades para o SAE, inclusive levando em conta o valor histórico do imóvel, concluído pelo governo do Estado no final da década de 1940. A reforma também abrangerá a recuperação da fachada, eliminando tubulações aparentes e buracos no reboco.

A obra totaliza 700 metros quadrados do imóvel, envolvendo todo o prédio histórico e também um segundo imóvel na parte dos fundos, construído mais recentemente. A escadaria do acesso principal pela Rua Joaquim Nabuco será refeita, assim como a rampa para cadeirantes. O segundo imóvel, nos fundos, tem acesso separado, através de portão lateral na rua Doutor Magalhães Calvet.

O investimento total é de R$ 1.6 milhão. A empresa responsável pela obra começou as intervenções pelo telhado do prédio histórico, que foi retirado, as ripas e caibros de madeira foram substituídos pela estrutura metálica. Após, as telhas serão repostas e as danificadas serão trocadas.

O piso vinílico será substituído por porcelanato em todos os ambientes. O reboco das paredes será refeito em todas as salas, assim como o forro de gesso. A reforma nos dois prédios envolverá 57 ambientes (consultórios, salas administrativas, banheiros). Toda a instalação elétrica e hidráulica também será substituída.