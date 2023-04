Terreno para ampliação do hospital de Taquara recebe terraplanagem

A equipe de servidores da Secretaria Municipal de Obras e Serviços de Taquara iniciou as ações de terraplanagem para melhorar a acessibilidade pelos fundos do Hospital Bom Jesus. A ampliação da casa de saúde ocorrerá através de um convênio com o governo estadual, que investirá R$ 6 milhões para aprimorar os atendimentos no Município.

Segundo a prefeita Sirlei Silveira, serão construídos um novo pronto atendimento e duas unidades de internação hospitalar com 66 leitos. "As melhorias no nosso hospital permitirão que Taquara seja referência em urgência e emergência no Vale do Paranhana, além de seguir como referência em Oncologia para as regiões do Paranhana e Sinos. É algo muito importante porque poderemos ampliar os atendimentos em especialidades médicas no município", destacou a chefe do Executivo.

De acordo com o secretário de Obras e Serviços, Bruno Cardoso, serão retirados 6.000 metros cúbicos de materiais que permitirão a construção com acessibilidade do novo pronto atendimento. O hospital, atualmente, é administrado pela Associação Hospital Vila Nova.