Caxias do Sul cria manual voltado ao atendimento em desastres naturais

O prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico assinou o decreto que cria o Plano Municipal de Contingência de Proteção e Defesa Civil (Placon) Construído com o envolvimento de diversas áreas de proteção, o plano serve como um norte para atendimento das intempéries e desastres naturais como inundações, enxurradas, alagamentos, enchentes, granizos, vendavais, tempestades e estiagem no município de Caxias do Sul.

O documento estabelece os procedimentos a serem adotados pelos órgãos envolvidos direta ou indiretamente na resposta a emergência de desastres relacionados a estes eventos naturais. O objetivo é prestar socorro às pessoas, a reabilitação do cenário de risco e a redução de danos e prejuízos causados em eventos antes que se concretizem, dentre outras medidas.

Segundo o secretário de Segurança Pública e Proteção Social, Paulo Roberto Rosa da Silva, a elaboração do plano, que foi aprovado pelos órgãos e instituições integrantes do Sistema Municipal de Defesa Civil de Caxias do Sul levou um tempo maior para ser aprovado, pois foram pensados e alinhados todos os processos de preparação para atendimentos de catástrofes à população. "O Placon tem como objetivo facilitar as atividades de preparação para emergências e desastres e otimizar as atividades de resposta a estes, estabelecendo os procedimentos a serem adotados pelos órgãos envolvidos", disse o secretário.

O coordenador regional da Defesa Civil, Sandro Carlos Gonçalves da Silva, que no ato também representou a Casa Militar e Chefia Estadual da Defesa Civil, salientou que nem todos os municípios possuem um documento tão bem detalhado como o Plano de Contingência de Caxias do Sul. "Não é apenas um documento, é algo bem complexo e muito importante. Caxias tem a preocupação de trabalhar no plano de contingência, atuando na prevenção para a resposta e reconstrução, se necessário", disse o coordenador.

Já o major do Corpo de Bombeiros, Lúcio Junes Lemes da Silva, destacou a importância do Plano de Contingência do município para a articulação de forma efetiva dos órgãos envolvidos nestas ações. "Enquanto órgão de execução que é os bombeiros, que atua diretamente em todo e qualquer desastre, precisávamos deste documento para que termos a melhor integração e coordenação da atuação na resposta e nas ações de prevenção dos eventos", salientou o comandante do 5º CRB.