Estudo feito pela UCS mostra que setor da indústria puxou a geração de empregos em fevereiro em Caxias do Sul

O Observatório do Trabalho da Universidade de Caxias do Sul (UCS) divulgou a Carta Mensal do Mercado Formal de Trabalho de fevereiro de 2023. O documento apresenta os números do mês de referência para o Brasil, o Rio Grande do Sul e Caxias do Sul, elaborado a partir de dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) e do Ministério da Economia (ME).

O estudo denota que em Caxias do Sul houve abertura de vagas, com saldo de 1.800 novos empregos com carteira assinada em fevereiro. No mês, a indústria foi o setor que mais abriu postos de trabalho, com 997 vagas criadas. Já o setor de construção civil apresentou resultado negativo, o fechamento de seis postos de trabalho se comparados a janeiro.

No acumulado do ano, foram abertos 2,2 mil postos formais de trabalho. Nos últimos 12 meses foram criados 5,6 mil empregos na cidade, os principais setores que induziram esse resultado foram a indústria e o setor de serviços, que tiveram 3,5 mil e 1,4 mil novos vínculos formais, respectivamente.