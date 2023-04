Caixa aprova projeto de nova ETE de Novo Hamburgo

A Caixa Econômica Federal aprovou o projeto de licitação da nova Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Luiz Rau, em Novo Hamburgo A informação foi apresentada pelo vice-prefeito e diretor-geral da Comusa - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo, Márcio Lüders.

A partir de agora, a autarquia dá início aos trâmites para publicação da licitação da obra, cujo investimento total deve chegar a R$ 64 milhões e é considerada como uma das principais obras do setor na região. O cronograma deve ser apresentado nos próximos dias.

O projeto tem sido prioridade da atual gestão que, desde 2018, não apenas recuperou os recursos públicos que estavam prestes a ser perdidos, como também conseguiu avançar junto aos órgãos de fiscalização do Meio Ambiente, garantindo as licenças, e deu início às obras de terraplanagem no local. Com a nova ETE, Novo Hamburgo dará um salto no saneamento, passando a tratar mais de 50% de todo o esgoto no município. Atualmente, o índice é de 8%.