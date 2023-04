Celulares devem agilizar ocorrências policiais em Imbé

O registro e o mapeamento das ocorrências atendidas pela Guarda Municipal de Imbé (GMI) ganharam uma importante ferramenta para agilizar os atendimentos e ações dos agentes, permitindo a adoção de medidas pontuais a partir das ocorrências atendidas. Desde a última semana, todas as viaturas que circulam com um aparelho smartphone, exclusivo para uso funcional, com acesso a um sistema exclusivo de gerenciamento operacional da GMI.

Ao todo são cinco celulares com chip de dados móveis que já estão sendo utilizados pelas equipes que realizam o patrulhamento em ruas e avenidas do município. Cada aparelho permite acesso ao aplicativo exclusivo desenvolvido especialmente para o uso da GMI e que reúne as informações de todos os atendimentos realizados pela Guarda Municipal de Imbé, desde situações simples até ocorrências de maior complexidade.

O sistema, entre outras funcionalidades, oferece consulta rápida a nomes anteriormente presentes em ocorrências, desde vítimas até pessoas presas ou conduzidas à delegacia, facilitando e potencializando o trabalho dos Guardas Municipais. Na área operacional, o aplicativo permite acelerar o atendimento e liberar os agentes muito mais rápido para atenderem novas ocorrências.