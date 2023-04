Veranópolis espera receber 60 mil pessoas na XI Femaçã

A cidade de Veranópolis, na Serra, finaliza os preparativos para receber cerca de 60 mil para a XI Femaçã, que ocorrerá entre os dias 14 e 16 e 20 e 23 de abril, no Parque de Exposições José Bin. Após quatro anos, o evento movimenta o pequeno município e resgata o espírito comunitário, ao estimular diversos setores da economia local que aguardam pela festividade.

Com o mote "Um doce desejo", neste ano o público poderá conferir os mais de 130 expositores, sendo cerca de 60% de negócios locais, além de três palcos para shows, palestras e atrações culturais e duas praças de alimentação. Entre os destaques da festa está o espaço destinado às comunidades do interior de Veranópolis, que celebram os 125 anos de emancipação do município, e a homenagem ao agricultor José Bin, pioneiro no cultivo da maçã no Brasil.

Em Veranópolis, a produção de maçã ocorre desde 1935. Conforme explica o presidente da comissão organizadora da Femaçã, Vagner Cielo, atualmente são 14 produtores que ainda seguem no cultivo, com colheita média de 5 milhões de quilos anuais. O fruto do tipo Eva é a protagonista dentre as produzidas.

A feira também movimenta valores consideráveis em negociações finalizadas. Na edição passada, em 2019, de acordo com os organizadores, somente no parque foram estimados R$ 15 milhões em negócios, com destaque para os implementos agrícolas e o setor moveleiro. "Não temos, em números, o impacto indireto, como na hotelaria e gastronomia local, por exemplo, mas os hotéis estão com a capacidade máxima para os fins de semana", completa.

A corte da Femaçã, composta pela imperatriz, Taís Munaretti e princesas, Gisele Rebelatto da Fonseca e Angélica Verruck, falou sobre o tema da festa. "O mote de 'doce desejo' faz referência à história de Adão e Eva. Apesar de não ser mais um fruto proibido, quisemos trazer algo inovador para a divulgação do evento", explica.

Na programação, destacam-se o Femaçã Kids, uma competição entre jovens cantores que terá a finalíssima na edição deste ano, após etapas classificatórias. O Espaço da Longevidade sediará bate-papos e workshops sobre a importância da atividade física para o envelhecimento saudável.

Além disso, dois shows nacionais, com Alexandre Pires e Cesar Menotti e Fabiano prometem agitar o público. Para estes, há ingressos diferenciados. Para as demais atrações, a entrada no parque, que custa R$ 10,00, dá direito a acompanhar as apresentações. A programação completa pode ser conferida no site do evento (femaca.com.br).