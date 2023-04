Oktoberfest de 2022 em Santa Cruz do Sul gera lucro de R$ 1,8 milhão

A Associação de Entidades Empresariais de Santa Cruz do Sul (Assemp) apresentou, em reunião realizada no Palacinho da Praça da Bandeira, o resultado financeiro da 37ª Oktoberfest e Feirasul, ocorridas no ano passado. O evento registrou o resultado positivo de R$ 1.813.753,08, com público pagante de 88.472 pessoas.

Conforme o relatório apresentado à prefeita Helena Hermany e à presidente da Câmara de Vereadores, Bruna Molz, e aprovado pelo Conselho Fiscal da entidade durante Assembleia Geral, realizada dia 14 de março, as receitas da Festa da Alegria totalizaram em R$ 10.5 milhões. As principais receitas estão relacionadas à comercialização de bebidas, patrocínios e ingressos. Já as despesas, chegaram a R$ 8.7 milhões, sendo atribuídas, principalmente, à compra de bebidas.

Os 14 dias da 37ª Oktoberfest registraram um público circulante de mais de 400 mil pessoas. O movimento financeiro no município foi estimado em R$ 50 milhões, com a geração de empregos, de forma direta, de 5 mil pessoas, principalmente prestadores de serviços das áreas de montagem, manutenção, elétrica, shows, recepção, bilheteria, segurança e limpeza.

Nos 35 pontos de alimentação da 37ª Oktoberfest, que comercializaram desde lanches rápidos até buffet de comida típica foram consumidas mais de 120 toneladas de comida. Já o consumo do chope oficial ultrapassou 150 mil litros, superando a expectativa e quebrando o recorde de 134 mil litros.