Entidades de Caxias do Sul recebem verbas de R$ 5 milhões

Instituições beneficiadas com recursos do Pró-Social RS em Caxias do Sul receberam a visita do secretário de Assistência Social, Beto Fantinel, nesta semana. Os investimentos em dois lares para idosos e em uma instituição para crianças e adolescente foram de aproximadamente R$ 5 milhões em isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), concedidos pelo governo do Estado aos patrocinadores dos projetos.

O Lar da Velhice São Francisco, com 63 anos de atividade e que acolhe de maneira permanente 70 idosos em situação de vulnerabilidade social, recebeu R$ 1,15 milhão para obras de melhorias estruturais e na lavanderia, em duas etapas de investimento.

O Recanto da Compaixão Frei Salvador recebeu R$ 1 milhão na primeira fase de obras da futura sede, que ocupará um antigo prédio federal desativado. Na segunda etapa, serão investidos mais R$ 3 milhões. A previsão é que a instituição possa abrigar 125 idosos em situação de vulnerabilidade social.

O secretário também visitou a Casa Anjos, que atende 200 crianças e adolescentes e oferece um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para os atendidos e seus familiares. A instituição recebeu R$ 15 mil para obras de melhoria no espaço onde funciona um brechó solidário para arrecadação de fundos.

Outro projeto visitado foi o Mosaico da Quebrada, que realiza ações que unem arte popular, arte urbana, educação e desenvolvimento social. Fantinel explicou para os coordenadores como funciona o Pró-Social e deu orientações sobre como inscrever projetos.

Finalmente, em reunião com o prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico, o secretário conversou sobre os índices de vulnerabilidade social do município e o atendimento às pessoas em situação de rua. Fantinel disse que está em estudo uma parceria do Estado com os municípios que apresentam os maiores índices de pessoas nessa condição.