Prefeito de São Leopoldo convoca reunião com lideranças da região

O prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi, convocou os integrantes das forças de segurança para uma reunião extraordinária do Gabinete de Gestão Integrada Municipal, na segunda-feira (10), às 9h. O encontro será na sala de reuniões do gabinete do prefeito. A solicitação foi encaminhada para a titular da Secretaria Municipal de Segurança Pública de Defesa Comunitária, Giselda Matheus, e também para a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre (Granpal), solicitando uma reunião sobre o tema com os prefeitos da região.

Na pauta do encontro serão abordadas ações conjuntas para deter a prática de extorsão contra empresários da cidade e região. Conforme denúncias, uma facção do Estado estaria cometendo ameaças e extorsões a empresários e comerciantes, cobrando valores por um serviço ilegal de vigilância privada. A Polícia Civil está investigando essa modalidade de crime no Vale do Sinos, Vale do Paranhana, Serra e sul do Estado. "Reuniões como essa servem para que o serviço nas operações integradas sejam cada vez mais eficientes. Não podemos deixar que facções criminosas amedrontem nossos comerciantes e coloquem medo na população. Queremos garantir a segurança necessária para as pessoas trabalharem", apontou.

A secretária Giselda também referendou a atuação integrada das forças de segurança em São Leopoldo. "O exemplo da redução da criminalidade é emblemático. Foi fruto da implantação de políticas construídas com a unidade de todas as forças de segurança. Nosso trabalho se dá especialmente pela boa relação que temos com a Brigada Militar, a Polícia Civil e todos os órgãos de segurança no cotidiano", ressalta a secretária.