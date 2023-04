Veranópolis terá nova central para controle de sete PCHs da região

Na terça-feira (11), a cidade de Veranópolis receberá a inauguração do novo centro de operações para geração de energia da região. Mais moderno e tecnológico, o centro abre as portas com equipamentos, servidores e computadores de ponta, com a tarefa de operar sete Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) de um único local, garantindo atendimento a cerca de 280 mil famílias da região, considerando um consumo residencial médio de 250 kilowatts/hora por mês.

O novo centro, que será controlado pela hidrotérmica, traz não só otimização da geração de energia, mas também conforto e segurança para as equipes e colaboradores. Para Gabriel Freitas, diretor de operações do Grupo Bolognesi Energia, a proposta da mudança para que o centro fique dentro da cidade de Veranópolis é também reduzir a necessidade de deslocamento das equipes que realizam atividades administrativas e de operação para as PCHs, minimizando riscos de acidentes no trajeto e sanando dificuldades de acesso em situações climáticas extremas.

As Pequenas Centrais Hidrelétricas que serão controladas a partir do novo centro de operações da Hidrotérmica entregam energia para as subestações Nova Prata II, São Marcos e Guaporé, com potência instalada total de 166 Megawatts. Freitas explica que a estrutura, quando inaugurada, terá o controle da geração de energia de forma mais agrupada. "Essa melhoria traz ainda mais segurança e otimiza de forma inteligente a geração hidrelétrica da Hidrotérmica. Nossas equipes terão uma visão integrada das PCHs, facilitando o dia a dia da operação", detalha.