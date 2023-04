Prefeitura entrega residências e módulos sanitários em Bom Jesus

A prefeitura de Bom Jesus realizou a entrega simbólica de 22 residências e 50 módulos sanitários nesta semana. O ato representou o repasse para famílias que já possuíam o terreno, mas não tinham condições financeiras de fazerem a construção. Em algumas, a secretaria fez somente a doação do material. Foram investidos mais de R$ 500 mil.

Com as entregas, 49 famílias têm a partir de agora um banheiro em suas residências. Destas, 12 unidades sanitárias, foram construídas no interior do município. Foram investidos R$ 887 mil. Os contemplados se habilitaram através de um edital publicado pela administração.

A secretária de Desenvolvimento Social, Habitação e Trabalho Luana Franceschetto destaca que esses momentos são de extrema alegria, pois segundo ela, é ter a certeza que o serviço público está chegando a quem realmente necessita. "Poder ver a felicidade das famílias contempladas, é ter a certeza que estamos no caminho certo", disse. Luana ainda ressalta que já há pelo menos mais quatro residências em fase de construção e logo serão concluídas e entregues aos moradores.