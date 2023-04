Feira que reúne calçados, roupas e cervejas artesanais na área em Novo Hamburgo começa nesta quinta-feira

Com a expectativa de reunir mais de 90 mil pessoas, a feira Loucura por Sapatos e o Festival de Cervejas Artesanais iniciam nesta quinta-feira (6), na Fenac, em Novo Hamburgo. Os eventos acontecem até o dia 16 de abril e prometem movimentar turistas da região, além do comércio em geral da cidade. Enquanto a Loucura reúne promoções e tendências do outono/inverno para mulheres, homens e crianças, o Festival traz novidades do universo cervejeiro, gastronomia variada e música ao vivo.

A feira costuma movimentar o setor no Vale do Sinos, com ofertas em calçados e vestimentas. Em edições anteriores, os descontos chegaram a 70% e anteciparam as compras de outono e inverno por parte dos clientes. O objetivo é antecipar as tendências que serão promovidas na estação, além de incentivar o consumo de roupas mais quentes, à medida em que o frio se aproxima.

Uma das atrações já confirmadas desta edição é o Encontro da Idade de Ouro, que ocorrerá no dia da abertura, das 13h30 às 18 horas, com a animação da banda Expresso Show e a expectativa de superar 1.500 participantes. O evento é conhecido por reunir grupos de idosos de diversas regiões do estado, que se divertem ao som de música ao vivo. Nesta edição, são esperados grupos das mais diversas regiões do estado, como: região metropolitana, região de Passo Fundo, Serra, Litoral, Vale do Caí, Vale do Paranhana, entre outras.

Já o 15° Festival de Cervejas Artesanais reúne cervejarias da região e food trucks, com opções gastronômicas. Ocorrendo de segunda a sexta-feira, das 16 às 22 horas, e sábados, domingos e feriados das 10 às 22 horas, o evento ainda oferecerá música ao vivo no happy hour. Neste ano, uma das novidades do evento será que, de segunda a sexta feira (exceto no feriado), na compra de cinco ingressos, o visitante ganhará um caneco oficial da edição do evento.