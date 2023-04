Gramado lança Refis para renegociação de dívidas

A Secretaria da Fazenda de Gramado iniciou o Refis 2023 nesta semana, oferecendo descontos sobre juros e multas incidentes nos tributos em atraso para que a população possa quitar dívidas com o município. As condições temporárias oferecidas são resultado da Lei de Benefício Fiscal apresentada pelo Executivo Municipal e aprovada pela Câmara de Vereadores.

Quem aderir ao benefício fiscal terá vantagens, como a exclusão dos juros e multas, a dívida ativa reduz consideravelmente, possibilitando ao contribuinte regularizar a situação fiscal. A regularização permite poder contratar com município, requerer negativas para financiamentos, empréstimos, aprovação de projetos, entre outros, além de obter maior desconto no IPTU anual.

De acordo com o regulamento do Refis, quem aderir ao programa até 30 de junho e fizer o pagamento à vista terá 100% de desconto em multa e juros. Para quem optar pelo parcelamento, com adesão na mesma data, o desconto será de 70%. Os percentuais caem gradativamente, de acordo com a data em que o acordo foi firmado e o modo de pagamento.