Escola de Ensino Fundamental será ampliada em Lajeado

A secretaria de Planejamento, Urbanismo e Mobilidade de Lajeado finalizou o projeto de ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Dom Pedro I, do bairro Jardim do Cedro. O novo prédio terá área total de quase 3,1 mil metros quadrados. O novo prédio ficará em uma área em frente ao atual, que está localizado na avenida Henrique Stein Filho. A definição do endereço e número dependem da abertura de uma nova rua no local.

O novo espaço contará com dois blocos divididos em A e B, ambos com dois pavimentos, interligados por rampa coberta, atendendo os requisitos de acessibilidade, ginásio esportivo e espaço multiuso. No bloco A, haverá 10 salas de aula, biblioteca, laboratório de aprendizagem, sala com recursos pedagógicos, de acolhimento, setor administrativo, refeitório e cozinha, área de serviço, almoxarifado, sanitários para funcionários e alunos e pátio coberto.

Já no bloco B está prevista a construção de oito salas de aula e sanitários para alunos. O ginásio será coberto, fechado e com arquibancadas, além ainda de ter conexão direta com o bloco B e está conectado à rampa que dá acesso ao bloco A. No espaço multiuso estão previstos lugares para atividades diferenciadas, sanitários acessíveis, pátio coberto e pátios especiais com espaço de convivência na área externa.

A Secretaria de Educação realizou um mapeamento a partir do zoneamento das escolas municipais para verificar as necessidades atuais de ampliação em determinados prédios escolares com objetivo de atender a demanda por vagas no Ensino Fundamental. Um exemplo é o projeto de ampliação EMEF Campestre, que já está em fase de construção. "A ampliação é uma reivindicação antiga da comunidade escolar para um melhor atendimento aos alunos do ensino regular", afirma a secretária de Educação, Adriana Vettorello.