Encantado assina contrato para ampliar atendimento

Inaugurada no centro de Encantado em março deste ano, a clínica Pronto Atendimento 24h, Pro Vale Serviços de Saúde, o PA , dá mais um passo para qualificar e agilizar os atendimentos à população encantadense. O PA e a prefeitura de Encantado firmaram convênio para viabilizar o acesso da comunidade a consultas em casos de baixa e média complexidade. Os serviços do novo convênio estão disponíveis a partir desta terça-feira (4)

O PA vai absorver o atendimento dos casos que se enquadram na classificação azul (não urgente) e verde (pouco urgente), com atendimento 24h diariamente, inclusive nos finais de semana e feriados, sem a necessidade de agendamento. Para usufruir do atendimento da clínica, o paciente deverá apresentar documento de identificação e comprovante de residência.

O prefeito Jonas Calvi destaca que a iniciativa tem por objetivo agilizar os atendimentos e diminuir a fila nos postos de saúde e hospital da cidade. "O município passa a contar com um novo espaço na área da saúde, de excelência. Com o Pronto Atendimento, as pessoas poderão receber uma assistência mais rápida, ter a prescrição da sua medicação de forma mais ágil e solucionar o seu problema. É um serviço particular estamos adquirindo e que permitirá que os postos de saúde possam focar em prevenção e o hospital se concentrar nos casos mais graves, de urgência e emergência", justifica.

O diretor do Hospital Beneficente Santa Terezinha (HBST) de Encantado, Márcio Sottana, comemorou a solução apresentada pelo município. Márcio destaca que esta parceria vai aliviar o pronto atendimento da casa de saúde e, consequentemente, oferecer um serviço de maior qualidade, focado nos atendimentos mais complexos.