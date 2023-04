Parque da Festa da Uva deve ganhar usina solar em Caxias

Na abertura do 3º Fórum Estadual de Energia Solar e Eficiência Energética, na manhã desta terça-feira (4), o prefeito Adiló Didomenico anunciou que estão encaminhadas tratativas para que seja construída uma usina de energia solar no Parque da Festa da Uva. O objetivo é que ainda neste ano ocorra a entrega de uma célula. Atualmente, o local utiliza energia elétrica e, para reforçar o atendimento durante os eventos, faz uso de geradores movidos a óleo diesel.

Em sintonia com a tendência mundial de investimentos na geração de energias limpas, Caxias do Sul conquistou a condição de capital gaúcha da energia solar. A cidade tem mais de 10 mil módulos solares em telhados, usinas de solo e até em garagens, montados em residências (42%), comércio (26%), indústria (18%) e áreas rurais ou agrícolas (13%).

O prefeito ainda destacou o movimento do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) para abertura de processo licitatório visando aderir à energia solar. "O Samae tem custo mensal superior a R$ 2 milhões com energia elétrica, utilizada principalmente nos sistemas de abastecimento de água e tratamento do esgoto, consumindo cerca de 10% de toda a receita obtida. Com a redução no valor pago, em decorrência da geração de energia própria, vamos direcionar mais recursos às obras demandadas pela comunidade", assinalou. A expectativa é que a licitação ocorra ao longo de 2024, com custo estimado de R$ 6 milhões.

O chefe do Executivo ressaltou estar no plano de governo o incentivo à energia solar. Segundo ele, é preciso baixar custos e reverter os ganhos à comunidade. "Energia convencional tem um custo elevado e tende a ser ainda maior. As energias de baixo impacto ambiental são de custo-benefício muito favorável e quem instalou está satisfeito com o retorno. Caxias do Sul está dentre as 20 cidades que mais apostaram no tema no Brasil", reforçou.